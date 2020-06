Financement programmes et projets structurants : La CDC et le Groupe chinois TBEA signent un protocole d'entente (MOU)

Le Directeur Général de la Caisse des Dépôts et Consignations, Cheikh Ahmed Tidiane Ba et Ren Hang, représentant Afrique du Groupe chinois TBEA, ont procédé, ce mardi 16 juin 2020 à la signature d’un protocole d'entente (MOU) pour le financement et le développement de programmes et projets structurants développés par la CDC. Une initiative qui rentre dans le cadre du Partenariat Public-Privé pour le financement des projets structurants de l’Etat du Sénégal.D’importants projets en cours de développement ou en phase d’étude au niveau de la CDC sont visés par cet accord, notamment dans les secteurs de l'immobilier, de la santé et de l’énergie.Selon la convention signée, le groupe TBEA basé à Beijing qui a une ligne de financement de plus de dix (10) milliards de dollars en Afrique va mettre à la disposition de la CDC, les ressources nécessaires pour la finalisation de quelques projets déjà entamés, mais aussi pour le développement de nouveaux projets, renseigne un communiqué de presse reçu.Pour rappel, le Groupe TBEA, créé en 1988, gère des affaires dans plus de 70 pays dans le monde, y compris en Afrique et il a plus de 20 000 employés en Chine et environ 1800 à l’étranger. TBEA intervient dans plusieurs domaines, entre autres : l'industrie de la nouvelle énergie, l'immobilier et dans des projets de transmission et de transformation d’électricité. Le groupe TBEA est côté à la Bourse de Shanghai Stock Exchange.