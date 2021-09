[ Vidéo] Flambée des prix des denrées: ACIS section Touba accuse l'Etat

Les commerçants affiliés à l'Association des commerçants et industriels du Sénégal/ section Touba prennent l'Etat comme l'unique responsable de la flambée des prix et la rareté de certaines denrées alimentaires sur le marché notamment le sucre.



Face à la presse ce samedi, le secrétaire général de cette structure se voudra clair :" Nous tenons à préciser que les commerçants n’ont aucune responsabilité face à cette situation. Nous considèrerons qu’au-delà de la conjoncture internationale très tumultueuse et fluctuantes, seul l’Etat du Sénégal est tenu pour responsable. Nous l’avions déjà prédit il y a des mois de cela mais hélas, aucune décision allant dans le sens de prévenir cette crise n’a été prise".







Ainsi, la section Acis/Touba invite le gouvernement à suspendre certaines taxes pour permettre aux consommateurs au moins d’avoir accès aux produits. Au cas contraire, nous risquons de passer sans les denrées de base et ce qui serait catastrophique, lit-on dans leur communiqué transmis à Seneweb.





Concernant la pénurie de sucre au Sénégal, ces commerçants prônent la libéralisation du marché de ce produit pour que plus jamais ce genre de situation ne se reproduise plus.





Sur un autre registre,la section Acis/Touba dénonce vigoureusement la concurrence étrangère déloyale en ces termes: "ces dernières années force est de constater que les chinois, les indiens, les turcs etc.. envahissent le marché Sénégalais avec des pratiques irrégulières et anticoncurrentielles. Nous en appelons également à la responsabilité de l’état. Parce tout simplement cette forfaiture risque de faire sombrer le secteur du commerce et ses acteurs. Si cette pratique perpétue et que l’état ne réagit pas en mettant en une politique de protectionniste nous assisterons à une colonisation commerciale sans précédente".





En cette période de crise, ces commerçants suggèrent au maire de Touba de supprimer ces taxe cette année-ci ou de les diminuer à l'occasion du prochain magal.