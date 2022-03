Folklore à l'Appel de Seydina Limamou Laye : Ya Awa Rassoul demande pardon à la communauté layenne

Après s'être fait lyncher sur les réseaux sociaux, pour avoir exagéré dans la célébration du 142e Appel de Seydina Limamou Laye, Ya Awa Rassoul a fait une sortie, ce lundi 7 mars, pour présenter ses excuses à la communauté layenne.





Accompagnée de son père sur la vidéo, l'actrice et mannequin de métier s'est voilé la tête, à l’image de toutes celles, avant elles, qui ont eu à présenter leurs excuses au peuple sénégalais, après une bourde.





«Moi, je sais que je n'ai rien fait de mal, puisque le Prophète Mohammed (Psl) a été accueilli à Médine avec des tabalas. Mais je présente mes excuses à tous les layennes qui se sont sentis offensés», a-t-elle laissé entendre.





Pour rappel, lors de la célébration du 142e Appel du Mahdi, Ya Awa Rassoul avait convié une partie de la jet-set dakaroise chez elle. Avec des tabalas et un folklore qui dit bien son nom, YAR, comme l’appellent certains, et ses amis se sont bien éclatés avec des pas de danse et une certaine extravagance pas du tout recommandés chez les layennes.





Toutefois, certains talibés, à travers les réseaux sociaux, lui ont accordé leur pardon, en espérant que ses excuses sont sincères et que cet écart ne se reproduira plus.