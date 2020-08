Foncier / Différend l’opposant à un émigré : Me Assane Dioma Ndiaye brise le silence, documents à l'appui

Me Assane Dioma Ndiaye s'explique

L’avocat Me Assane Dioma Ndiaye a tenu à apporter des précisions suite à la publication d’un article sur Seneweb, au sujet d’un différend relatif au foncier qui l’oppose au sieur Falilou Diop, un émigré établi en France.





Selon Ama Faye, coordonnateur du cabinet de Me Assane Dioma Ndiaye, l'avocat a acquis le terrain à la date du 23 avril 2004 et un bail a été constaté par l’Etat le 28 octobre 2016. Et c’est en 2017 que Falilou Diop est venu avec des camions pour construire une villa sur le terrain de Me Assane, on l’a sommé de ne pas construire. On a saisi la Dscos qui l’a sommé d’arrêter les travaux, mais il en a fait fi, explique-t-il.





Ensuite, « On a porté plainte devant le procureur de la république près le Tribunal de grande instance de Mbour. Le procureur a ordonné à la gendarmerie de faire une enquête et a arrêté les travaux La procédure a été annulée pour la violation de l’article 5 de l’Uemoa », insiste-t-il.