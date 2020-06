Force Covid-19 : Ce que Macky a prévu pour la Santé dans la période 2020-2021

D’un montant global de 1000 milliards de FCFA, le Fonds de riposte et de solidarité contre les effets de la pandémie Covid-19 (Force-Covid-19) a été mis en place par le Président de la République, Macky Sall. Ceci, pour financer le Programme de résilience économique et sociale.En conséquence, il a annoncé, ce lundi 29 juin, lors de son discours à la nation que sur la séquence 2020-2021, l’Etat recrutera 500 médecins et 1000 agents professionnels de la santé, notamment infirmiers et infirmières, sages-femmes, ainsi que des personnels de soutien.S’agissant des médecins, le Chef de l’Etat a précisé que la priorité sera accordée aux districts éloignés et aux spécialistes.« En outre, le Gouvernement mettra en place, sur la période 2020-2024, une ambitieuse stratégie de modernisation du secteur de la santé et de l’action sociale, à travers le Plan d’investissement pour un système de santé et d’action sociale résilient et pérenne, dont une composante dédiée à la télésanté. Ce Plan sera adopté prochainement lors d’un Conseil présidentiel », a-t-il poursuivi.Par ailleurs, ledit programme a déjà permis à l’Etat, selon toujours Macky Sall, de dérouler sa stratégie de riposte à la pandémie, par l’achat massif d’équipements et de produits médicaux, le relèvement substantiel du plateau sanitaire existant, l’aménagement et l’équipement de nouvelles structures de traitement des épidémies, soit 33 Centres répartis à travers le pays. Ce, en sus de la prise en charge des malades et des personnes confinées.