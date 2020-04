Force Covid-19 : Les inspecteurs et contrôleurs du travail ont donné 2 millions

L'Amicale et le syndicat des Inspecteurs et contrôleurs du Travail et de la Sécurité sociale ont la main à la poche dans le cadre de la riposte contre le Covid-19.





Ils ont remis au Ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les Institutions, Samba Sy, hier vendredi, une enveloppe d'un montant de 2 millions de francs CFA en guise de contribution à la Force Covid-19.