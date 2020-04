[Document] Force Covid-19 : Macky nomme le Général François Ndiaye à la tête du comité de suivi

Le président de la République, Macky Sall, a pris le décret n°2020-965 portant création et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du Comité de suivi de la mise en œuvre des opérations du Fonds de riposte et de solidarité contre les effets du Covid-19), appelé Force Covid-19.





Mais, le chef de l'État a pris un autre décret, ce dimanche 19 avril 2020 (voir ci-dessous), portant nomination du Général de division François Ndiaye, ex chef d'État-major de l’armée de terre, à la tête dudit comité. Il a eu à diriger les forces de la Cedeao notamment lors de la dernière crise politique en Gambie.





À rappeler que ce comité sera composé de membres de l’opposition, de la société civile, de syndicats, de députés et de membres du Conseil économique, social et environnemental.