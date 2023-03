Formalisation du secteur informel : Papa Amadou Ndiaye outille les acteurs

Selon Papa Amadou Ndiaye, ministre de l'artisanat et de la Transformation du Secteur Informel, “l'économie sénégalaise est à 97 % informelle”. Pour transformer de manière définitive cette économie, le ministre estime qu'il faudra passer par la formalisation qui constitue l’émanation même de la volonté politique du Chef de l’Etat.





En ce sens, l'Etat sénégalais a enclenché une Stratégie Nationale de Formalisation de l'Économie Informelle et une Stratégie nationale de Développement de l’Artisanat.





"Il y a des outils et des leviers sur lesquels nous devons nous appuyer pour accélérer cette formalisation. La formalisation constitue un objectif majeur du Plan Sénégal Émergent (PSE) dans le cadre de son axe 1 qui est la transformation structurelle de l'Économie. Les acteurs du Secteur informel, les artisans et les chefs d’unités de production informelles, les chambres des métiers jouent un rôle prépondérant dans la mise en œuvre des politiques publiques", a expliqué le Ministre Papa Amadou Ndiaye.





D'où l'intérêt de cet atelier initié par son ministère et axé sur la communication et la sensibilisation sur les politiques publiques en matière de formalisation des acteurs et des unités de production de l'Économie informelle.





Durant deux jours, les acteurs et la tutelle échangeront sur les facilités offertes par le cadre juridique constitué de la loi d’orientation sur les PME ainsi que de ses décrets d’application. Mais plus particulièrement sur le statut de l’entreprenant ainsi que les mécanismes d’accompagnement proposés par les différentes administrations.





Démarche inclusive





Le ministre Papa Amadou Ndiaye assure que la transversalité de la formalisation de l'économie informelle nécessite une démarche inclusive et une approche intégrée. Ce qui pourra coordonner les actions pour un impact plus significatif sur la cible.

Toutefois, les acteurs ont formulé des appréhensions par rapport à cette formalisation. Mais le ministre les a rassurés en leur présentant les mesures incitatives en termes d’accès au financement, aux marchés, au bénéfice de la protection sociale et aux facilités fiscales mises en place par l'Etat afin de les accompagner.