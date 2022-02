Formation à distance des maîtres : Une initiative francophone pour améliorer la qualité de l’enseignement dans 16 pays

La formation à distance des maitres

Le Comité de pilotage de l'Initiative francophone pour la formation à distance des maîtres (IFADEM) s'est réuni en session ordinaire ce samedi. En marge de cette rencontre, les organisateurs ont fait face à la presse pour parler de l'état d'avancement de l'initiative dans les pays impliqués, de mettre en lumière un certain nombre d'acquis et d'émettre des recommandations pour deux prochaines années.





Selon Geoffroi Montpetit, Administrateur de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), l'Initiative francophone pour la formation à distance des maîtres co-pilotée par l'OIF et l'AUF concerne ou a concerné 16 pays (Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Côte d'Ivoire Guinée, Haïti, Liban, Madagascar, Mali, Niger, République démocratique du Congo, Sénégal Tchad, Togo, Union Comores). L’idée étant de contribuer à l'amélioration de la qualité de l'enseignement par le levier de la formation continue des enseignants.





« Depuis le dernier comité de pilotage tenu en 2017, les résultats sont probants et l'Initiative a fait preuve de résilience et d'innovation pour appuyer les pays dans la continuité pédagogique en période de crise sanitaire Covid-19 » a dit l’administrateur. Il ajoute : « l'initiative fournira plus de solutions pour le renforcement des capacités des enseignants et leurs encadreurs pédagogiques dont IFADEM 100% en ligne qui est une formation entièrement distance. L'accent est également mis sur le renforcement des compétences des enseignants directeurs d'école et des chefs d'établissement pour une éducation équitable, inclusive qualité pour tous ».





A peu près 2000 enseignants sénégalais sont formés en ligne. « En appui aux efforts du gouvernement entre 2016 et aujourd’hui, au moins 2000 enseignants sont formés dont 500 pendant la phase pilote et les 1500 autres durant la phase de déploiement avec l’appui de la coopération belge. Un nouvel appui se prépare et va être mis en œuvre entre 2022 et 2026. Cette phase va concerner 1500 enseignants et 10 000 directeurs d’écoles ». « Le nombre d’enseignants est relativement faible par rapport au nombre de directeurs d’écoles. (...). Il n'y a plus pratiquement d'enseignants titulaires du certificat élémentaire d'aptitude professionnelle (CEAP). C’est la raison pour laquelle on se focalise plus sur le renforcement des potentialités professionnelles des directeurs d’école », souligne Mahawa Sémou Mendy, attaché de programme de l'Institut de la Francophonie pour l'Éducation et la Formation (IFEF) responsables pays.