Fortes pluies à Dakar : Le Dg de l’Onas évalue l’impact des ouvrages et promet d'apporter des «ajustements et corrections»

Le Directeur général de l’Office national de l’assainissement du Sénégal (Onas) poursuit sa visite de terrain suite aux fortes pluies notées à Dakar et à l'intérieur du pays, le week-end dernier. En effet, après les réalisations du Programme décennal de lutte contre les inondations à Dakar et sa banlieue, Lansana Gagny Sakho a procédé, ce dimanche 13 septembre 2020, à une visite des zones touchées par les inondations dans la capitale sénégalaise. Ce, pour apprécier l’impact des ouvrages d’assainissement face à ces fortes pluies et partager les souffrances des populations sinistrées. Autrement dit, faire une situation de référence et voir les difficultés que rencontrent les populations sur place.





Quatre zones visitées





Ainsi, le Dg de l’Onas, accompagné de son équipe, notamment du directeur de l’exploitation et du contrôle, Pédre Sy, s’est rendu, tour à tour, dans la ville de Rufisque, à Keur Massar, à Diamaguène Sicap Mbao, précisément à la rue Mame Diarra sise à Diamaguène Gouye Gui, et à l’unité 24 des Parcelles assainies de Dakar. A chaque étape, Lansana Gagny Sakho a pris le temps de rencontrer, d'échanger mais surtout d’écouter attentivement les populations afin qu'elles puissent s’exprimer objectivement sur l’impact des ouvrages d'assainissement qui ont été réalisés par l’Onas pour lutter contre les inondations. Et c'est le même constat qui a été fait par les habitants, à savoir : partout où des ouvrages ont été réalisés, les eaux ont été évacuées dans les heures qui ont suivi la pluie, quel que soit son volume.





«Rufisque, les eaux disparaissent une ou deux heures après la pluie»





Selon le directeur des services techniques à la ville de Rufisque, David Niang, «les eaux de pluies, qui faisaient 5, 6 voire 7 heures de temps dans les rues au niveau du centre-ville après de fortes pluies, ne font maintenant qu’une ou deux heures pour disparaître».





A l’en croire, Rufisque avait trois zones inondables, à savoir : le centre-ville, les Hlm et l’Ipres.





«On restait plus de deux jours sous les eaux avant ces ouvrages»





Imam Moustapha Amar est un habitant de la Cité MTOA à l’unité 24 des Parcelles assainies de Dakar. Pour sa part, il a soutenu qu’avant la construction de la station de pompage et le réseau d'évacuation des eaux pluviales dans la localité, la population et les maisons restaient plus de deux jours sous les eaux. Ce qui n’est plus le cas aujourd’hui car, quelle que soit la pluie, les eaux sont évacuées quelques heures après.





L'insuffisance des stations de pompage et l'étroitesse du réseau d'évacuation des eaux pluviales déplorées





Toutefois, les populations estiment que les stations de pompage des eaux pluviales qui ont été installées dans ces zones inondées sont insuffisantes. Elles ont aussi plaidé pour un élargissement du réseau d'évacuation de ces eaux pluviales.





C’est le cas notamment à Diamaguène Sicap Mbao. Ici, la population a soutenu que la seule station de pompage qui a été construite précisément à Diamaguène Gouye gui (Tally Mame Diarra) éprouve d’énormes difficultés à pomper toutes les eaux en cas de fortes pluies. D'où l'urgence de la renforcer ou réaliser d'autres dans la zone.





En outre, la population a plaidé pour que cette grande route qui traverse le quartier (Tally Mame Diarra) et où stagnent toutes les eaux pluviales et usées pendant l’hivernage, soit bitumée.





«Des ajustements et des corrections doivent être faits»