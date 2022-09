Fortes pluies : La nouvelle alerte du ministère de l'Intérieur

Fortes pluies annoncées par Anacim

L'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (ANACIM) a annoncé aujourd’hui des risques élevés de fortes pluies sur toute la façade Ouest, notamment en Casamance, au Centre (Fatick, Kaolack et Diourbel) ainsi que sur Dakar, Thiès et Mbour. Le Ministre de l’intérieur appelle à la prudence sur les routes du Grand Magal de Touba.