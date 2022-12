Fusillade au marché de Mbour : Des faux billets à l’origine

L’Obs vend la mèche. Muni d’une arme Browning de marque belge acheté à Touba, Aly Kouyaté a tué 2 personnes et blessé 4 dont un policier, lors de sa tentative de fuite. La scène a eu lieu en plein jour samedi au marché central de Mbour. Aly Kouyaté, le tireur, débarque à 12h45 et se dirige vers le bureau de change géré par Ndiaga Ndiaye.



Sur place, confie le journal, il lui manifeste son souhait d’échanger quelques billets qu’il remet au gérant. Mais, après un contrôle des billets, le gérant se rend compte qu’il s’agit de faux billets et le notifie au client. Ce dernier s’énerve. S’en suit une vive altercation entre les 2 hommes. La suite, on la connait. Aly Kouyaté dégaine, Ndiaga Ndiaye, qui tentait de le maîtriser afin de le livrer à la police, recevra 2 balles mortelles.



L’assaillant a avoué avoir préparé son coup après plusieurs transactions dans le même bureau de change.