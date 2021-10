Gamou-2021 : Sokhna Aida Diallo installe des centaines de cuisine à travers le Sénégal

Sokhna Aida Diallo prépare activement la célébration du Gamou. La veuve de Cheikh Béthio entend ainsi suivre les enseignements de son défunt mari, son guide, qui a lui-même reçu la recommandation de Serigne Saliou Mbacké de célébrer le Maouloud.



Afin de magnifier la naissance du prophète Mouhammad, Sokhna Aida Diallo a distribué des centaines de bœufs aux dignitaires religieux des différentes confréries ainsi qu'à de nombreux daaras coraniques selon certains de ses proches.



Comme d'autres dignitaires religieux, Sokhna Aida Diallo a demandé à ses talibés de fêter le Gamou chez eux, à cause de la pandémie. Elle-même célèbrera le Gamou avec ses proches, notamment Sokhna Bator Saliou et Sokhna Adja Saliou, ses co-épouses.



Cependant, afin d'étendre la miséricorde propre à ce jour, elle a prévu d'installer des "cuisines" dans le pays, comme à Dakar et à Mbour. Sokhna Aïda a également recommandé à ses disciples la lecture du Coran et la récitation des khassaïdes afin de magnifier cette nuit sainte.

L'édition 2021 du Gamou chez Sokhna Aida Diallo promet d'être portée à un niveau inégalé, en communion avec l'ensemble des musulmans.