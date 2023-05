Gamou annuel de Baghère : Les doléances du guide religieux

Célébré le weekend dernier dans la plus grande ferveur religieuse, le Gamou annuel de Baghère, dans la commune du département de Goudomp, s'est achevé sur une note de doléances. Le guide religieux, Chérif Younouss Aidara, par la voix de son porte-parole Chérif Moussa Aïdara, a évoqué un certain nombre de problèmes qui freinent l'épanouissement des populations.







Chérif Moussa Aïdara a d'abord déploré les promesses jamais tenues du maire de la commune à propos de l'électrification de la ville. "Depuis presque 10 ans, chaque année, l'autorité municipale nous promet de réaliser l'éclairage public avant le prochain Gamou. Mais jusque-là, rien n'est fait", s'est-il désolé.





Ensuite le guide religieux a posé l'épineuse question du lotissement de Baghère. Il informe que certains habitants quittent la ville pour aller acheter des terrains déjà lotis à Tanaff. Un dépeuplement au détriment de la localité qui demande chaque année que ses terres soient loties pour non seulement maintenir les autochtones dans leur terroir, mais aussi pour offrir aux populations un cadre de vie aménagé et sécurisé. Et d'avertir : "Si les autorités laissent cet habitat spontané et sauvage prospérer, les difficultés vont tous nous rattraper, alors que cela peut être évité", a-t-il conseillé.





Enfin, au nom du khalife général de Baghère, Chérif Moussa Aïdara a adressé ses remerciements à tous ceux qui, de près comme de loin, ont participé à la réussite de ce rendez-vous religieux annuel.