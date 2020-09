Gazelles Oryx : "Des personnalités de la sous-région en ont bénéficié" (Mamadou Lamine Diallo)

Il n’y a pas qu’Abdou Karim Sall et Aly Ngouille Ndiaye qui ont bénéficié des gazelles Oryx. Certains de ces animaux, transférés de la réserve de Ranérou, ont également été offerts à des personnalités dans la sous-région.La révélation est faite, ce dimanche, par le député Mamadou Lamine Diallo, à l'émission Grand Grand Jury de la Rfm. Le président de Tekki renseigne avoir adressé une lettre au président de l'Assemblée nationale pour interpeller le gouvernement sur cette affaire.Le député demande l’identification des toutes les autorités impliquées dans cette affaire. «Je souhaiterais être édifié et obtenir la liste des bénéficiaires, le nombre de gazelles Oryx par bénéficiaire et le protocole signé avec chacun d’entre eux.», exige le leader de Tekki.