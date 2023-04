Général Mbaye Cissé : les chiffres et les êtres du nouveau CEMGA

Le chef de l’Armée fraîchement nommé a pris fonction lundi dernier. Le Soleil, L’Observateur et Enquête ont retracé sa vie. De son Kaolack natal au sommet de la hiérarchie de la Grande muette. Repères.



10 (avril 2023)



Nommé chef d’État-major général des armées (CEMGA), le général Mbaye Cissé a pris fonction lundi 10 avril. Il va prendre ses quartiers au Camp Dial Diop, siège de l’État-major des Armées. Il remplace le général Cheikh Wade.



Abdoulaye Élimane Kane



Le nouveau CEMGA est titulaire d’un certificat de maîtrise en philosophie obtenu à l’Université Cheikh Anta Diop (UCAD). À l’époque, il était pensionnaire de l’École nationale des officiers d’active (ENOA) de Thiès. Il débarquait à la fac en tenue d’élève-officier. La matière le passionne : «Il y a une plénitude que procure la philo. J’excellais le plus dans cette discipline.» Il a obtenu 17/20 au bac et décroché une mention en première et en deuxième année. Le général Mbaye Cissé considère Abdoulaye Élimane Kane, un de ses anciens prof de philo à l’UCAD, comme son maître.



6 (mois)



Au moment de sa nomination comme CEMGA, le général Mbaye Cissé était le Chef d’État-major particulier du Président Macky Sall. Il aura occupé cette fonction pendant 6 mois, d’octobre 2022 à avril 2023.



Général Mountaga Diallo



Parmi les hommes qui ont compté dans le parcours professionnel du général Cissé, on compte le défunt général Mountaga Diallo, premier haut gradé sénégalais à diriger une force onusienne (Monuc). Il fut son aide de camp (2001-2002) durant cette mission au Congo (RDC). Les chemins des deux hommes, qui sont artilleurs, s’étaient croisés lors de la première guerre du Liberia. «Il était un homme courageux, d’un sens militaire très élevé, s’incline le CEMGA. Il était surtout excellent dans le domaine politico-militaire. Il a été décisif dans la résolution de nombreuses crises en République démocratique du Congo (RDC). Il était un travailleur infatigable qui s’est énormément donné dans de nombreuses négociations au Congo comme au Rwanda.»



7 (ème mois, 2020)



Le général Mbaye Cissé est entré dans l’Armée en 1987. Cet ancien pensionnaire du Prytanée militaire de Saint-Louis et de l’ENOA a gravi tous les échelons de la Grande muette et occupé plusieurs fonctions stratégiques, au Sénégal et à l’étranger. C’est en juillet 2020 qu’il a été nommé au grade de général. Il est aujourd’hui général de corps d’armée.



Général Moussa Fall



Le nouveau CEMGA est un produit de l’ENOA. Il est de la même promotion (8e, 1988-1990) que le général Moussa Fall, l’actuel Haut commandant de la gendarmerie, et le général Philippe Henry Alfred Dia, l’Inspecteur général des forces armées.



2 (ouvrages)



Le nouveau patron de l’armée sénégalaise a produit 2 livres : «Jambaar 1960-2010» (2010) et «Opération Fodé Kaba II, des Jambaar dans le vent» (2015). Ces ouvrages sont nés de sa conviction que la «mémoire des Armées doit être conservée et solidifiée par le legs des anciens». Ils essaient de combler un «déficit de retour d’expérience» à propos des opérations menées par les militaires sénégalais.



Général Balla Keïta



Parmi ses formateurs à l’ENOA, le général Mbaye Cissé garde dans un coin de sa mémoire le nom du général Balla Keïta, qui fut le directeur de la promotion. Et pour cause. Ce dernier, décrit «rugueux», aura réussi à lui inoculer des valeurs comme «volonté», «courage», «goût de l’action», «discipline».



1964



Le général Cissé est né le 13 février 1964 à Kaolack. Il a fait ses classes au Prytanée militaire où il obtient le bac (A3) en 1985. Il intègre l’Armée deux ans plus tard.



Père gendarme



Le nouveau chef de l’armée sénégalaise a passé son enfance dans les casernes. Son père était gendarme. D’après un portrait que lui a consacré l’Agence de presse sénégalaise, ce dernier aura été son modèle. Sûrement un maillon central de son brillant parcours jusqu’au sommet de hiérarchie militaire.