Gestion Covid-19 : Serigne Babacar Sy Mansour réitère sa position devant Macky

Le khalife général des tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, a réitéré, ce lundi 13 juillet, sa position par rapport à la gestion de la pandémie de Covid-19. Il recevait le président de la République, Macky Sall, qui était venu présenter ses condoléances, suite au rappel à Dieu de Serigne Pape Malick Sy.





Il a demandé à l’Etat d’expliquer aux Sénégalais la dangerosité de la maladie qui continue de faire des ravages dans le monde.





«Jadis, quand on avait certains soucis de santé, on se rendait chez les Toubabs pour se soigner. Mais, aujourd’hui, ces derniers sont plus désespérés que nous. Cela prouve que c’est du sérieux», a-t-il indiqué.





Déplorant, en outre, le relâchement de ses compatriotes dans la lutte contre la propagation du virus, il a invité les gouvernants et gouvernés à être beaucoup plus prudents par rapport à cette pandémie qu’il considère comme «une malédiction divine». C’est ainsi que le khalife a prodigué des prières pour tous les Sénégalais.





Par ailleurs, le marabout n’a pas manqué de remercier le chef de l’Etat pour son «attachement» à la ville sainte de Tivaouane. «A chaque fois qu’il y a un évènement malheureux ou de bonheur, vous venez le partager avec nous», lui a-t-il témoigné.





Prenant la parole, le président Sall, qui a présenté ses condoléances et celles de la nation à la famille de Seydi El Hadj Malick Sy, est revenu largement sur ses «relations cordiales» avec le défunt Pape Malick Sy.