Gestion des Inondations à Fatick : Le Ministre Issakha Diop satisfait de l’état de mise en œuvre des mesures prioritaires

Gestion des Inondations à Fatick : Le Ministre Issakha Diop tire un bilan satisfait de l’état de mise en œuvre des mesures prioritaires

La lutte contre les inondations est dans une phase active. Hier, le Ministre auprès du Ministre de l’Eau et de l’Assainissement, en charge de la Prévention et de la Gestion des Inondations, Issakha Diop a été sur le terrain, à Fatick, qui a été frappé en septembre par des inondations sans précédent. Il s’est rendu aux quartiers Ndouck vers le bras de mer, à Peulgha, dans les bassins aménagés, de même qu’à la Cité Emetteur, à Darou Rahmane. Cette visite entre en droite ligne de la gestion par anticipation des inondations. Cette approche est déclinée en concept : « Wadial Nawet ». Au juste, l’année dernière, des pluies exceptionnelles avaient entraîné des inondations à Fatick.





« Nous avons pris les dispositions pour accélérer les travaux au niveau de la station de pompage pour le renforcement mai aussi pour les deux bassins de Peulgha et de Emetteur pour voir comment augmenter la capacité et de manière générale prendre en charge la problématique des inondations dans la commune de Fatick », a expliqué le Ministre auprès du Ministre de l’Eau et de l’Assainissement, en charge de la Prévention et de la Gestion des inondations.





Il a rassuré que des réponses seront apportées aux problèmes identifiés comme l’affaissement du canal d’évacuation des eaux à Daral. « Tous ces problèmes ont été identifiés et pris en charge par l’Office National de l’Assainissement du Sénégal qui a déjà déployé des équipes sur le terrain notamment au niveau des points qui ont été signalés l’année dernière et qui ont eu à causer beaucoup de dégâts », a indiqué le Ministre. En se fondant sur l’état d’exécution des travaux, il estime que les conséquences seront amoindries.





La donne des pluies exceptionnelles