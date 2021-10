Gestion des ordures à Tivaouane : L'UCG en guerre contre les dépôts sauvages

L'Ucg gère les déchets à Tivaouane

L'unité de coordination et de gestion des déchets s'est encore illustrée à Tivaouane. La non célébration du Gamou n'a pas empêché l'UCG de sacrifier à la tradition de déployer ses équipes dans les foyers religieux.





«Cette assistante consiste à leur apporter une dotation en matériel mais aussi des ressources humaines. Cette période de gamou est un moment de forte production de déchets. C’est une opportunité pour discuter avec les chefs religieux et de répondre à leurs recommandations. La propreté, c’est d’abord une question de culture. Nous profitons de cette opportunité pour discuter avec les chefs religieux et les amener à lancer un certain nombre de messages qui faciliteront la sensibilisation des populations pour un meilleur cadre de vie", explique Mass Thiam, coordinateur de l'UCG.





Tout est dispositif est mis sur place et les perspectives sont prometteuses. L'UCG est sur la dynamique de renforcer ses équipes.





« Notre travail, c'est pendant et après le gamou. Parce qu'il y a certain jeunes qui vont être recrutés qui vont s’occuper de la pérennisation au niveau des cités religieuses. Notre ministre tutelle nous a demandé de satisfaire l’ensemble des demandes. Même les dotations préliminaires vont être augmentées. Il y a aussi des Points de regroupement normalisé qui sont des réceptacles de collecte d’ordures. Il y a des dépôts sauvages dans les rue, c’est ça qu’on veut éviter. Cela permettrait de réduire la dépendance des populations vis-à-vis des voitures de collectes. Ces points sont ouverts 24h/24 et surveillés et désinfectés.