Gestion finance publique : Le Ministère de la Femme en phase avec les directives de l’UEMOA

Gestion de la finance publique par le ministère de la Femme

Le ministère de la femme a procédé, hier jeudi à Dakar, à la validation de sa lettre de politique sectorielle de développement.





Cet exercice intervient en conformité avec les nouvelles exigences de l’UEMOA sur la ‘’gestion des ressources publiques’’.





‘’Cette nouvelle lettre de politique sectorielle de développement s’articule sur quatre programmes-budget dont : le programme budgétaire Famille-Genre, le programme budgétaire Enfance ; le programme budgétaire Autonomie économique des femmes ; et, le programme , Pilotage, Coordination et Gestion administrative’’ , a fait savoir le Secrétaire Général du Ministère de la femme, de la Famille, du Genre et de la protection des enfants, Mame Gor Diouf.





Toutefois, il précise : ‘’l’élément le plus important dans cet exercice est la dimension sectorielle qui permet une réalisation concrète de la vision du chef de l’État Macky Sall à travers les cibles”.





Ainsi, l’action sera circonscrite autour de la ‘’femme, de la famille et de l’enfance’’, a -t-il souligné . Dans la réalisation des objectifs, tous les "autres ministères devront pleinement jouer leurs rôles”, fait -il savoir.