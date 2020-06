Gestion réserve foncière de l'aéroport LSS : La Catb applaudit et exhorte Cheikh Ahmed Tidiane Ba à...

La Cellule d'Appui pour le Triomphe du Benno (Catb) a salué dans un communiqué la décision du chef de l'État, Macky Sall, qui a confié la gestion d'une partie de la réserve foncière de l'aéroport Léopold Sédar Senghor (Lss), au directeur général de la Caisse des Dépôts et de Consignation (Cdc).





La Cellule qui magnifie dans le document ''les capacités managériales'' et ''le sens du bien commun'' du DG de la Cdc exhorte ce dernier à ''continuer à travailler dans la transparence et l'équité et à éviter toute compromission qui affecterait les intérêts des populations sénégalaises''.





''L'attribution de cette importante assiette foncière à la CDC que dirige Cheikh Ahmed Tidiane Ba, par ailleurs président de la Cellule d'Appui pour le Triomphe du Benno honore et comble de fierté l'ensemble des populations de la Médina'', lit-on dans le communiqué.