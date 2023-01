GMS, un trimestre titanesque

Il ne se passe pas une journée sans qu’il ne fasse pas parler de lui. Le super parlementaire Guy Marius Sagna, communément appelé ‘’GMS’’, n'aurait-il pas horreur du vide ? Entre le 31 juillet et le 31 décembre, le député a eu un agenda serré et corsé : un trimestre titanesque. En six mois, le député a fait plus qu'un super homme.





"Activités parlementaires et extra-parlementaires du député Guy Marius Sagna entre le 31 juillet et le 31 décembre 2022





Vous m’avez élu député à l’Assemblée nationale le 31 juillet 2022. Entre le 31 juillet 2022 et le 31 décembre 2022 j’ai pris dix (10) initiatives parlementaires dont trois (3) questions orales, deux (2) questions écrites, deux (2) lettres adressées au président de l’Assemblée nationale pour la présence d’un interprète en langue des signes d’une part et au sujet de l’élection des députés membres de la Haute Cour de Justice d’autre part, une (1) proposition d’une mission d’information parlementaire, une (1) proposition d’une commission d’enquête parlementaire et une (1) question d’actualité.









Dans la même période, en dehors de l’Assemblée nationale, mes activités extraparlementaires m’ont permis de rencontrer 44 organisations et individualités, de participer à six (6) conférences de presse, et de participer à cinq (5) manifestations.





Voici la liste (qui n’est pas exhaustive) de mes initiatives parlementaires entre le 12 septembre 2022 (date de l’installation de l’Assemblée nationale) et le 31 décembre 2022 (fin de l’année) :





-Le 04 octobre 2022 : refus de prendre une carte Total ou Shell





-Le 19 octobre 2022 : lettre adressée au président de l’Assemblée nationale pour la présence d’un interprète en langue des signes lors des séances plénières de l’Assemblée nationale





-Le 25 octobre 2022 : une question écrite adressée au gouvernement sur la situation des agents de sécurité de proximité





-Le 25 octobre 2022 : une question écrite adressée au gouvernement sur la ratification par l’Assemblée nationale du nouvel accord monétaire relatif à la réforme du franc CFA





-Le 25 octobre 2022 : une question orale adressée au gouvernement sur la pratique systématique de la torture physique et psychologique par la gendarmerie de Ziguinchor





-Le 25 octobre 2022 : une question orale adressée au gouvernement sur la souveraineté de l’État du Sénégal sur son passeport et la confiscation arbitraire des passeports des Sénégalais par les ambassades de l’espace Schengen





-Le 25 octobre 2022 : une question orale adressée au gouvernement sur les actes de tortures et l’abandon des détenus en pleine nuit dans des zones autoroutières par la police





-Le 4 novembre 2022 : une proposition d’une mission d’information à la Sen’Eau visant à apprécier la qualité de l’eau distribuée, des services aux usagers et de la situation du personnel





-Le 4 novembre 2022 : une proposition de résolution visant la création d’une commission d’enquête parlementaire sur la situation administrative et financière de La Poste





-Le 1er novembre 2022 : je reçois une carte EDK (sénégalais) pour mon carburant





-Le 19 décembre 2022 : dépôt avec ma collègue députée Aminata Touré d‘une question d’actualité au gouvernement sur le dernier rapport de la Cour des comptes qui nous informe des crimes économiques commis par le gouvernement du président Macky Sall pendant le coronavirus





-Le 19 décembre 2022 : dépôt d’une lettre adressée au président de l’Assemblée nationale pour l’élection des députés membres de la Haute Cour de Justice





Voici la liste (qui n’est pas exhaustive) des activités extra-parlementaires entre le 31 juillet 2022 (date de mon élection) et le 31 décembre 2022 (fin de l’année) :





? 5 août 2022 :





- Rencontre avec le directeur de la Sen'Eau Ziguinchor après plusieurs jours sans eau dans plusieurs quartiers de la commune de Ziguinchor





? 10 août 2022 :





- Avec ma collègue députée Oulimata Sidibé, participation à la conférence de presse avec les étudiants des centres régionaux de formation en santé (CRFS) de Ziguinchor









? 12 août 2022 :





- Participation au sit-in à l'hôpital Aristide Le Dantec





? 20 août 2022 :





- Participation à la manifestation pour la sauvegarde de l'hôpital Aristide Le Dantec





- Participation à la rencontre avec les travailleurs d’Expresso





? 23 août 2022 :





- Avec ma collègue députée Oulimata Sidibé, organisation d’une conférence de presse à l'hôpital régional de Ziguinchor avec les travailleurs du Centre de traitement épidémiologie (CTE) victimes d’arriérés de salaire





? 24 août 2022 :





Avec ma collègue députée Oulimata Sidibé, rencontres avec :





- le collectif Djibock Complémentaire Ziguinchor





- la cellule de veille pour l'intérêt de Baraff Niaguiss





- la famille Diémé de Petit camp Niaguiss





- les parents de Fanta Bodian, agent de l’hôpital régional de Ziguinchor emprisonnée





- les étudiants ressortissants de Ziguinchor à Dakar





- le collectif de Diabere Ziguinchor





? 25 août 2022 :





- Visite de terrain au quartier cité Peulh de Ziguinchor





? 29 août 2022 :





Rencontre avec :





- Les travailleurs de Sen'Eau





- Les ex-travailleurs de la biscuiterie Wehbe





- Les travailleurs d'Emaap Industrie





- Le collectif des habitants de Bambilor





- le rassemblement des ouvriers du Sénégal





- le Collectif des impactés de l'élargissement des deux voies de Tally Diallo





- Défense de la zone des Niayes (Kébémer)





- Bargny dit non à Tosyali





- Animateurs culturels





- Ong Otra Africa





- Jeunes leader Help





? 30 août 2022 :





- Participation à l’Assemblée générale des travailleurs de Sen'Eau





? 31 août 2022 :





- Rencontre avec les ex-travailleurs de Wave





? 1er septembre 2022 :





Rencontre avec :





- Les femmes d’Ouest-Foire victimes de spoliation foncière





- Talla Faye, chauffeur de taxi victime d’un accident de la circulation avec une voiture de la gendarmerie





- Association des handicapés diplômés du Sénégal





? 2 septembre 2022 :





- Rencontre avec la direction de Wave à sa demande





- Manifestation des travailleurs de Sen'Eau





? 8 septembre 2022 :





- Participation à une conférence publique organisée par la Confédération des syndicats autonomes (CSA) et le FRAPP (Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine) avec plus de 20 organisations (syndicats, collectifs...).





? 10 septembre 2022 :





- À la 1re édition de la Foire du livre des écrivains de la Mouridiya (FLAEM)





? 18 septembre 2022 :





Rencontre avec :





- Union des peuples africains





- Chez moi tout est urgent





- Association Takhaw Béer





? 23 septembre 2022 :





Rencontre avec :





- Les travailleurs de la Somicoa





- Amicale des élèves handicapés du lycée Talibou Dabo de Grand-Yoff





- Les travailleurs de la Brioche Dorée





- Les habitants de Discours









? 27 septembre 2022 :





- Thiès pour la commémoration des cheminots martyrs









? 28 septembre 2022 :





- Déplacement à Médina Thioub et visite avec les populations victimes d’inondation









? Jeudi 29 septembre 2022 :





Participation à une conférence de presse animée avec :





- les travailleurs de Matforce





- les licenciés de Matforce









? 30 septembre :





- Participation à une manifestation pour la libération des détenus politiques









? 6 octobre 2022 :





- Déplacement à Gnith et rencontre avec un collectif d’éleveurs victimes de spoliation foncière





? 10 octobre 2022 :





- Conférence de presse sur la mafia des visas





? 20 octobre 2022 :





Participation à une conférence de presse animée par :





- La spoliation foncière d'agents des forces de défense et de sécurité





- un litige foncier entre le Sénégal et un pays voisin





? 21 octobre 2022 :





- Participation à la manifestation pour libération des détenus politiques





? 14 novembre 2022 :





Rencontre avec :





- Les travailleurs de la Compagnie sénégalaise de lubrifiant





- Les ex-contractuels de la Senelec





- Les travailleurs de la Cablerie du Sénégal





- Les travailleurs de GTA/RMO





- Les travailleurs de Djolof Chicken





- Les ex-travailleurs du groupe COM 7





- Les travailleurs de Consortium africain de droguerie





GMS