Goudomp : Une altercation entre un homme et sa belle-sœur vire au drame

Simbandi Balante, chef-lieu de commune situé dans le département de Goudomp, (région de Sédhiou) est dans l'émoi et la consternation. Une bagarre entre un jeune homme et sa belle-sœur (femme de son frère) a abouti à la mort du premier cité.

En effet, la femme a asséné un coup de bâton mortel au frère de son époux. Celui-ci est mort sur le coup. Le corps sans vie a été inhumé en cachette dans le village. L'imam a été arrêté pour avoir effectué le bain mortuaire sans informer qui que ce soit. L'infirmier chef de poste qui a établi le certificat de décès est aussi entre les mains des forces de sécurité et de défense. L'époux non plus n'a pas échappé aux forces en charge de l'enquête en tant que témoin oculaire.