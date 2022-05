Gracié lors de la Korité: Cheikh Oumar Sall arrêté le lendemain de sa libération pour escroquerie

Cheikh Oumar Sall fait partie des 424 détenus graciés par le président Macky Sall lors de la veille de la Korité 2022. Mais Cheikh Oumar n'a pas saisi cette chance pour sa réinsertion sociale. Selon des informations exclusives de Seneweb, élargi de la prison centrale de Diourbel le 30 avril dernier, il a été arrêté encore par les policiers du commissariat central de cette localité, le lendemain ( 01 mai). Détails !





Sa liberté ne sera de courte durée. Cheikh Oumar Sall qui a bénéfcié d'une grâce présidentielle à l'occasion de la korité, a été arrêté le lendemain de sa libération, cette fois-ci pour une histoire d'escroquerie.







Libéré le 30 avril dernier, l'homme domicilié à Guédiawaye s'est rendu au domicile de son ex-codétenu , au quartier Médinatoul de Diourbel. Arrivé à destination, Cheikh Oumar Sall a pris un bain mystique pour conjurer le mauvais sort. Mais il n'avait rien pour payer le ticket de transport pour rentrer à Dakar d'après lui.





C'est ainsi les deux ex-détenus sont partis dans un magasin pour passer une commande de matériels de construction d'une valeur de 1.075 000 ( un million soixante-quinze mille) francs CFA. Le gérant du magasin a demandé à son fournisseur établi à Touba de lui livrer la commande. Celle-ci a été acheminée à Diourbel.





Mais Cheikh Oumar Sall et son ami "Bamba " ont voulu emporter lesdits matériels sans passer à la caisse. Le gérant du magasin s'est opposé selon nos sources. C'est sur ces entrefaites, que Cheikh Oumar Sall a été interpellé suite à une course poursuite, dans les rues de Diourbel, au lendemain de sa libération. Plus chanceux, son acolyte " Bamba" est toujours en cavale.

Entendu dans les locaux du commissariat central de Diourbel, l'homme âgé de 32 ans a reconnu sans ambages les faits. Toutefois Cheikh Oumar Sall a confié aux enquêteurs qu'il voulait avoir de l'argent pour fêter la Korité auprès de sa famille établie à Dakar.





Au terme de l'enquête diligentée par les hommes du commissaire Mor Ngom, le sieur Sall a été présenté au procureur d'après nos sources proches du parquet. Aux dernières nouvelles,il est retourné à la maison d'arrêt et de correction de Diourbel.