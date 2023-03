Grand-Dakar: 2 agresseurs lynchés, 19 munitions et 1 pistolet saisis par la police

Un agresseur, notoirement connu, se trouve dans les filets des éléments du commissariat de Grand-Dakar ! P.M.Guéye, auteur de plusieurs forfaits dans la capitale sénégalaise, était activement recherché par des unités de Police dont la Sûreté Urbaine. Le redoutable caïd est tombé hier soir avec son acolyte B.Bâ. Selon les informations exclusives de Seneweb, les hommes du commissaire Kimintang Ndao ont saisi un pistolet automatique, deux chargeurs et dix-neuf munitions. Détails !



Deux agresseurs ont passé un sale quart d’heure entre les mains des populations à Grand-Dakar. Le malfaiteur notoirement connu P.M.Guéye et son compère B.Bâ ont été lynchés suite à une agression avortée.



La victime de l’agression répond aux initiales M.L.K. Elle a été interceptée par deux individus à bord d’une moto. L'un d'eux a arraché violemment son sac à dos.



Pour laver cet affront, la victime a tenté de résister pour récupérer son objet. Contre toute attente, le caïd P.M.Guéye a braqué son pistolet contre ledit commerçant pour lui sommer de ne pas bouger.



Mais, un crime n'est jamais parfait ! Le duo incriminé l'a appris à ses dépens. Leur moto est tombée en panne au moment de battre en retraite.



Suite à l'alerte lancée par la victime, une foule a débarqué sur les lieux, à hauteur de l'Eglise Sainte-Therèse à la zone A. Ainsi les deux agresseurs ont été lynchés, selon des sources de Seneweb.



Informés de cette scène vers 22h , les éléments du commissariat de Grand-Dakar ont réussi à exfiltrer les deux blessés impliqués dans cette agression.



L'impressionnante saisie de la police



La fouille minutieuse, effectuée sur les deux bandits, par les hommes du commissaire Kimintang Ndao, s'est révélée fructueuse. En effet, les limiers ont mis la main sur une paire de menottes, un couteau, 19 munitions et un pistolet automatique de marque Walther avec deux chargeurs.



Les deux malfrats blessés par la foule, évacués à l'hôpital par la police



Pour éviter le pire, la police a évacué les deux agresseurs blessés à l'hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff. Après leurs soins médicaux, ils ont été embarqués dans les locaux de la police de Grand-Dakar pour association de malfaiteurs, vol à mains armées commis la nuit avec usage d'un moyen de transport et d'arme à feu et d'arme blanche et détention illégale d'arme.



L'un des deux agresseurs, impliqué dans plusieurs forfaits, était recherché la SU et d'autres services de la police



Suite à l'enquête ouverte par les hommes du commissaire Ndao, l'un des mis en causes a vu son dossier se corser. En effet, le malfrat P.M.Guéye, très connu du milieu interlope, était impliqué dans d'autres forfaits commis à Dakar. Ce bandit est presque toujours porteur de son pistolet. Il est recherché par la Sûreté urbaine du commissariat central de Dakar et d'autres unités de la police nationale.