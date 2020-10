GRAND MAGAL DE TOUBA : Edition 2020 – KIRENE Mobile apporte sa contribution

Au cœur des préoccupations des populations sénégalaises, la société de téléphonie KIRENE Mobile a effectué sa visite traditionnelle à Touba afin d’apporter tout son soutien à la communauté Mouride en cette période de préparation du Grand Magal 2020.Le Maitre mot est donné cette année : Un Magal 2020 sans Covid19. KIRENE Mobile à travers sa marque de téléphonie KIRENE avec Orange s’est rendue ce Mardi 22 Septembre à Touba afin de répondre au Ndigal du Khalife Général, Serigne Mountakha Mbacké.A cette occasion, plus de 50 000 masques, Plus de 1 000 litres de gel hydro alcoolique, des cartons de thermo flashes ont été distribués pour aider à perpétuer les gestes barrières durant le pèlerinage. Ce sont également, une donation en eau et boisson et un important lot en matériel qui ont été mis à la disposition des organisateurs en prélude du grand évènement.Une action saluée et encouragée par les guides de familles de la ville Sainte.