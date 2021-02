Graves révélations sur les viols répétés sur une élève de Cm2

L’affaire K. S., 15 ans et élève de Cm2, qui avait fugué pour ne plus être violée par son oncle, n’a pas encore révélé tous ses secrets.Selon Libération, depuis l’âge de 12 ans, K. S. a été transformée en objet sexuel par son oncle qui a été écroué mercredi dernier.Les faits ont eu lieu dans la concession familiale à Pikine Rue 10.K. S. avait informé sa mère avant que le prédateur sexuel, tailleur de profession, ne s’exile au Gabon. C’était le deal.L’affaire a été étouffée dans la plus grande discrétion.À son retour d’exil, B. S. récidive en prétextant une éducation sexuelle.N’en pouvant plus des viols répétés, elle s’enfuit du domicile.Pendant sa fugue, elle sera violée par un taximan puis jetée aux environs de Darou Thioub.