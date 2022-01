Grève des ASP : La direction promet de « faire régner la discipline dans les rangs »

La réponse de la Direction Générale de l’Agence d’assistance à la sécurité de Proximité ne s’est pas faite attendre suite à la sortie de ses agents cet après-midi. Dans un communiqué, le Directeur Général promet de « faire régner l’ordre dans les rangs », puisque ces derniers « ont violé les dispositions réglementaires de l’arrêté fixant leur statut ».











S’agissant du "mauvais traitement" avancé par les agents, la direction botte en touche et précise « que les ASP bénéficient, au-delà de leur pécule, de la gratuité du transport, d’une couverture médicale (hospitalisation et soins pharmaceutiques) pour eux et leurs familles sans cotisations, entres autres avantages sociaux accordés par les services utilisateurs ».





Elle rappelle, en outre, « que la durée de l’engagement des Asp est de deux ans, renouvelable une fois ». Toutefois, cette durée a été prorogée par le Chef de l’Etat à deux reprises, à titre exceptionnel.





La Direction réitère ainsi son appel à la retenue en attendant de trouver une issue.