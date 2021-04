Grogne à l'Université de Thiès : Les chantiers inachevés, objet de la colère

Université de Thiès Iba Der Thiam

Étudiants et syndicalistes sont très remontés contre la situation du temple du savoir à Thiès. Une université en éternel chantier depuis 2007. Ce qui n'honore pas le défunt parrain le professeur Iba Der Thiam dont elle porte le nom. Les manifestants exigent l’achèvement des chantiers.





« C'est les mêmes locaux qui étaient là qui continuent à abriter plus de 5000 étudiants. Ce qui n’est pas normal. On a des bâtiments en location dans toute la ville de Thiès qui pratiquement consomment tout le budget de l’université. C’est trop lourd. C’est n'est pas étonnant que ces bâtiments que vous voyez derrière restent inachevés», explique Hyacinth Sène, représentant des syndicalistes de l’université Iba Der Thiam de Thiès.





La question qui urge pour les pensionnaires de l'université ainsi que le personnel est de déployer les moyens pour évacuer tous les chantiers en cours.





"Nous demandons à l’Etat d’injecter de l’argent nécessaire pour que ces bâtiments puissent être achevés" insiste Babacar Sy Traoré, membre de la conférence de l'université.

Il souligne par ailleurs que le temple du savoir est en train d'être fortement impacté à cause de ces chantiers.