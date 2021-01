Grogne à la Générale d’Entreprises : Les employés réclament 6 mois de salaire

Grogne des travailleurs de Generale D'Entreprises

Grogne à la Générale d'Entreprises (GE). Les employés de cette structure intervenant essentiellement dans le secteur du bâtiment et du génie civil n’arrivent plus à joindre les deux bouts. Selon nos sources, ils sont restés 6 mois sans salaire, à la fin du mois de janvier.





Pis, il n’y a plus de cotisations à la Caisse de sécurité sociale et à l’Ipres, depuis des années. Et actuellement, confie notre source, ils vivent dans des conditions très difficiles, alors que leurs enfants n'arrivent plus à bénéficier de soins, en cas de maladie.









Pour terminer, notre interlocuteur précise que la GE a bel et bien les moyens de payer ses employés. Car, dit-il, il y a juste 4 mois, l’entreprise a débloqué presque 4 milliards pour payer une dette à la banque CBAO. Il explique également que le malheur de cette entreprise, c’est qu’elle ne dispose pas de syndicat pour porter certaines revendications.