Guédiawaye : 34 victimes de noyade dont 18 morts enregistrés entre le 15 mars et le 14 juin 2021 (Sapeurs-pompiers)

Alors qu’on s’émeut encore des 10 cas de noyade dont 8 morts enregistrés, dimanche, à la plage de Malika, la brigade des sapeurs-pompiers de Guédiawaye livre le bilan de ses interventions des trois derniers mois, sur les plages de Guédiawaye. Et le moins que l’on puisse dire est que les chiffres font froid dans le dos.D’après le lieutenant El Hadj Mamadou Lô, Commandant de la 13e compagnie de Guédiawaye joint par Seneweb, «à la date du 15 mars 2021 au 14 juin 2021, 34 victimes ont été dénombrées dont 18 corps sans vie repêchés, 6 sauvés. Mais 10 restent jusqu’à présent introuvables». À signaler que ce bilan ne concerne que les plages de «Malika, Gadaye, Malibu, Thiaroye et les Hamo».En 2020, malgré le dispositif permanent de surveillance des plages du littoral de Guédiawaye mis en place par la gendarmerie, en raison de la pandémie de Covid-19, 29 victimes de noyade ont quand même été recensées (à Guédiawaye) 29 noyés dont 15 morts, 8 non retrouvés et 6 sauvés. Ce qui semble démontrer la nécessité de procéder, en urgence, à la mise en place d’un dispositif permanent de surveillance de ces plages interdites à la baignade.