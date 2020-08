Guédiawaye : Des trafiquants tombent avec 6 millions Fcfa de faux billets

Suite à une dénonciation de l’existence d’un réseau de trafiquants de faux billets à Guédiawaye, les gendarmes ont effectué une descente chez Dame Ndiaye pour l’interpeller et saisir un ordinateur, une imprimante et un refroidisseur de billets. Selon L’AS, il a été arrêté en même temps que son frère Khadim Ndiaye. Mais, Dame Ndiaye a disculpé son frère qui n’y est pour rien.







Hier, face au juge correctionnel, Dame Ndiaye a tenté de nier le fait de fabrication des billets de banque. Selon lui, il s’est procuré des faux billets au marché de Thiaroye auprès d’une de ses connaissances. Il dit ignorer que son ordinateur servait à fabriquer de faux billets. Dame Ndiaye qui cherchait 500 000 Fcfa, a finalement reçu de son ami 6 millions Fcfa de faux billets. L’objectif, dit-il, était de se photographier avec les billets et de publier les photos sur Internet.





Des arguments démontés par le substitut du procureur qui a souligné les circonstances de son arrestation et la perquisition de sa chambre. Secoué par le représentant du parquet, Dame Ndiaye a fini par passer aux aveux. Le procureur a requis la relaxe pour Khadim Ndiaye et 7 ans de prison ferme pour Dame Ndiaye en plus d’une amende de 3 millions Fcfa. La défense a sollicité la clémence pour son client. L’affaire est mise en délibéré pour le 25 août prochain.