Guy Marius Sagna: “Les citoyens ne paient pas l’impôt pour se faire assassiner, torturer, bastonner”

L’activiste Guy Marius Sagna continue de dénoncer énergiquement les actes posés par la gendarmerie de Mboro et de Tivaouane sur les populations de Tobene, de Maka Dieng et Kër Magueye. Il dénonce aussi vigoureusement la torture exercée sur le frère et camarade activiste Ardo Gningue.











Voyous…





“Je persiste et je signe: certain.e.s sont revêtu.e.s de la tenue de gendarme mais sont en réalité des voyous, des bandits, des sauvages qui, au lieu de protéger les populations, les agressent”, déclare Guy Marius Sagna.





Assassinat…





D’après l’activiste, ce sont des “gendarmes” pareils qui ont assassiné Fallou Sène. Ce sont de pareils agents des forces de l’ordre qui ont assassiné Abdoulaye Timera, Elimane Touré, Pape Sarr, Seck Ndiaye…





Ministres des Forces armés…





“Nous interpellons le ministre des Forces armées, le ministre de l’Intérieur, le président de la République. Les citoyens ne paient pas l’impôt pour se faire assassiner, torturer, bastonner”, poursuit M. Sagna.