Guy Marius Sagna persiste et signe : “Si Pape Ndiaye était membre du groupe GFM, il ne serait pas en prison”

La réaction de la Coordination des Associations de Presse (CAP) ne semble pas ébranler le Député. Guy Marius Sagna est catégorique : “Il y a un deux poids deux mesures inacceptable dans la manière dont la justice est rendue au Sénégal”. "Pour illustrer mon propos, j'ai dit et je répète que si Pape Ndiaye du groupe walf était membre du groupe GFM il ne serait pas en prison, martèle Guy Marius Sagna. J'ajoute que la justice n'a pas traité Pape Ndiaye du groupe walf comme elle a traité Ndiaga Ndour et Papis Diaw du groupe GFM. Dire cela ne revient pas à critiquer le groupe GFM mais à critiquer la justice de notre pays particulièrement le président Macky Sall qui a fait de la justice un pouvoir croupion comme il l'a d'ailleurs fait pour l'assemblée nationale”. Seneweb publie l’intégralité de sa réponse à la CAP.











Free Pape Ndiaye !









GMS,