Guy Marius sur la situation des prisons : "C'est scandaleux, inhumain et dégradant"

La promiscuité dans les prisons et le manque d'hygiène, surtout en cette période de Covid-19, inquiète certaines personnes notamment l'activiste, Guy Marius Sagna. Selon ce dernier, au Sénégal, certains animaux sont mieux traités que les détenus.





"Nos poulets, moutons et chevaux, mangent mieux que nos prisonniers. Les savons utilisés pour laver certains moutons et chiens sont de meilleure qualité que ceux donnés aux prisonniers des établissements pénitentiaires. C'est scandaleux, inhumain et dégradant. Chaque prisonnier a droit à un petit savon pour faire le linge et se laver pendant un mois", a fait savoir l'activiste qui était en conférence de presse, hier.