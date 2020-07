Habib Niang sauve Malick Sow et réconforte sa famille

Ce mercredi 15 juillet 2020, le président du mouvement And Suxali Sénégal akk Habib Niang (MASS), accompagné d'une forte délégation s'est rendu au domicile de Pape Malick Sow à Diassap, l'éléve de Cm2 qui s'est fait agressé la semaine dernière en allant à l'école Keur Modou Ndiaye par un attardé mental.







Monsieur Habib Niang a fait le déplacement depuis Dakar pour ce rendre au chevet de cet élève qui a vu sa vie basculer du jour au lendemain. Monsieur Niang a rencontré la famille de la victime ainsi que les différents notables et imams du village. Après avoir pris connaissance des circonstances de la tragédie, le président Niang très affecté par ce malheur incident a exprimé sa compassion et son soutien à la famille à qui il a apporté un soutien financier, moral et d'une carte de mutuelle de santé Transvie qui prend en charge tous les frais médicaux ainsi que le séjour hospitalier du petit garçon.





Après Diassap,le président du MASS s'est rendu a l'hôpital Saint-Jean de Dieu pour prendre des nouvelles de l'État du petit garçon Pape Malick Sow qui selon l'avis des médecins commence à se rétablir petit à petit.

Au terme de sa visite le président du mouvement And Suxali Sénégal akk Habib Niang a déploré la non prise en charge des malades mentaux et interpelle les autorités locales et sanitaires