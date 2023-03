Haro sur le démarrage imminent des travaux du port de Ndayane : Le collectif Dialaw dénonce une manipulation





Le démarrage imminent des travaux du port de Ndayane, annoncé par le directeur général du Port autonome de Dakar (PAD), Mountaga Sy, est jugé par le collectif Dialaw comme de la "propagande et de la manipulation".





"Mountaga Sy annonce le démarrage imminent des travaux et dit, en substance, que tous les obstacles ont été levés : évaluation des impenses, notification du périmètre définitif, démarrage des conciliations, délivrance de l’attestation de conformité environnementale, rencontre avec les collectifs, etc. Cette communication contient une série de contradictions et d’inexactitudes, dans une tentative de masquer le tâtonnement et le manque de rigueur de l’Administration sénégalaise sur la conception de ce projet", dénonce le collectif.





Le collectif Dialaw informe d’ailleurs que plusieurs fronts de contestation et de résistance sont à l'œuvre pour dénoncer l’abus des autorités et le manque de transparence qui accompagnent ce projet de construction du port. Aussi, dénonce-t-il une vaste tentative de spoliation foncière.





"Il y a un détournement d'objectifs dans ce projet, dont les besoins en terres sont successivement passés de 300 à 600 ha, puis 1 200 ha, sans compter 600 ha additionnels alloués à DP World. Et ce, dans l'opacité la plus totale et au mépris des droits des populations d’une zone d'habitation et d'activités socioéconomiques multicentenaires. L’État, à travers ses divers démembrements impliqués, n’a pas respecté les procédures comme prévu par la loi", a fait savoir le collectif.