Hausse de 7500 à 14.000 frs : A Linguère, le bétail et les éleveurs très affectés par la cherté du prix de l’aliment

Sit-in des éleveurs devant le Foirail de Linguère

Des éleveurs du département de Linguère ont observé un sit-in devant le grand foirail de Dahra pour dénoncer la hausse vertigineuse de l’aliment de bétail, le manque de pâturages, les tracasseries des agents des Eaux et forêts entre autres. Munis de brassards rouges, ils interpellent le chef de l’Etat Macky Sall sur le coût élevé du sac de 50 kilogrammes de l’aliment de bétail qui est passé de 7500 frs à 14.000 frs.





Selon Issa Sow, chargé de communication de l’association « Potital Djoloff », les éleveurs sont éprouvés par cette hausse incontrôlée de l’aliment de bétail. « Chaque jour nous enregistrons des pertes dans nos troupeaux, nous n’avons plus les moyens d’entretenir nos animaux à cause de certains commerçants véreux qui augment le prix de l’aliment tous les deux jours », s'insurge-t-il. Les éleveurs ont également dénoncé l’attitude des agents des Eaux et forets qui leur interdisent de couper les branches des arbres pour nourrir le bétail: «En brousse les bergers sont souvent arrêtés et contraints à payer des amendes allant jusqu’à 30.000 frs pour avoir coupé des feuilles d'arbres », déplore M. Sow.