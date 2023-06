Heurts entre Touba et Mbacké: 117 manifestants arrêtés par la police en 48h

Les heurts survenus entre Touba et Mbacké, suite à la condamnation de Ousmane Sonko, ont occasionné des dégâts matériels dont deux stations-service saccagées, le domicile du ministre Aly Ngouille Ndiaye vandalisé et un véhicule brûlé. La police a réussi à mettre la main sur 117 suspects entre jeudi et vendredi dernier selon des sources autorisées de Seneweb.





50 manifestants arrêtés par la police de Mbacké en 48h





En effet, les éléments du commissariat urbain de Mbacké avaient interpellé 38 manifestants avant-hier ( jeudi). Et les hommes du commissaire S.Camara ont mis aux arrêts 12 autres individus, hier vendredi pour participation à une manifestation non déclarée, troubles à l'ordre public et appel à l'insurrection pour l'un d'eux.





67 manifestants arrêtés par la police de Touba en 2 jours





Malgré l'interdiction du khalife général des mourides, des individus ont manifesté leur colère à Touba.





Les policiers du commissariat spécial de cette localité ont arrêté 67 suspects entre jeudi et vendredi ( hier) selon des sources de Seneweb. Les hommes du commissaire D.Séne ont interpellé 22 manifestants jeudi dernier et 45 autres hier vendredi.