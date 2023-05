Hivernage 2023 : les services météos annoncent des pluies dès la semaine prochaine





L'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (Anacim) informe que des pluies vont tomber dans le sud du pays dès la semaine prochaine.





« Déjà pour le mois de mai on s’attend à des pluies la semaine prochaine dans le sud. Et ça va progresser vers le centre pour le mois juin juillet avant de revenir au nord. Cependant au Nord-est on s'attend à des pluies assez tardives peut être qu'au mois de juin on peut avoir des précipitations », a précisé Ousmane Ndiaye directeur de l'exploitation et de la météorologie à l'Anacim sur les ondes de la Rfm.