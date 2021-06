Hivernage : Dakar fortement arrosée, des orages annoncés

La pluie s’abat depuis ce matin dans la capitale sénégalaise. Après les premières averses qui sont tombées au début du mois de juin, Dakar reçoit encore des pluies qui arrosent toutes les localités. En effet, une alerte météo annonce des orages et de la pluie pour ce samedi 26 juin 2021. Après avoir touché l’intérieur du pays, et les côtes Nord, des orages se dirigent actuellement vers l’axe Dakar/ Sine-Saloum. La vigilance est de mise sur le long du littoral et la moitié Ouest, renseigne la météo.