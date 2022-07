Hommage : Bathily s’agace que Blaise Diagne ait un aéroport et une avenue à son nom alors que…

Abdoulaye Bathily est d’avis que les «vrais pionniers de l’indépendance» du Sénégal n’ont pas obtenu la reconnaissance qu’ils méritent. Parmi ces héros, l’ancien secrétaire général de la LD/MPT (aujourd’hui LD) cite Abdoulaye Ly (1919-2013) et Mamadou Dia (1910-2009).



Le premier est le premier sénégalais titulaire d’une thèse d’Etat en histoire. Le second fut le président du Conseil du Sénégal (1957-1962). «Ce sont eux les vrais pionniers de l’indépendance et curieusement, ils sont rangés aujourd’hui dans l’oubli», s’est offusqué Abdoulaye Bathily, en marge d’une cérémonie marquant le 9e anniversaire de la disparition du Pr Ly.



L’ancien ministre ne comprend pas ce manque de reconnaissance. D’autant que, laisse-t-il entendre, d’autres figures de l’histoire du Sénégal obtiennent des honneurs alors qu’elles n’ont pas fait autant que ceux que Bathily considère comme les vrais héros du pays.



«Blaise Diagne a une avenue et un aéroport qui portent son nom. Par rapport à l’apport de gens comme Abdoulaye Ly et Mamadou Dia…, a regretté l’ancien leader de la Gauche sénégalaise. (…) Les jeunes générations doivent connaître la portée de ces décisions.»



Abdoulaye Bathily ajoute : «Je suis particulièrement admiratif de ces pionniers, et je le demeure. Aucun d’entre eux n’a laissé de richesse à sa famille. Il faut voir les maisons qu’ils habitaient. Mais ils sont tous oubliés dans notre panthéon politique.»