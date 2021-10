Hommage de Cheikh Tidiane Gadio à Colin Powell

L'ancien chef de la diplomatie sénégalaise Cheikh Tidiane Gadio a rendu hommage au défunt secrétaire d'État américain Colin Powell. Un hommage que nous publions un extenso.





J’ai appris avec une immense tristesse le rappel à Dieu d’un illustre frère de la Diaspora africaine-américaine : le Général Colin Powell.

Je sais qu’il sera difficile de lui pardonner une erreur de jugement gravissime quand il a défendu la guerre injuste de son pays contre l’Iraq même s’il a admis plus tard sa faute!





Pour moi le parcours de tout humain est émaillé d’une multitude d’actions positives et négatives. Colin Powell, premier noir Ministre des Affaires étrangères des USA a posé des actes de grandeur comme soldat émérite (premier noir Chef d’état major général), comme son soutien courageux à Obama contre le candidat de son Parti, en plus de son combat pour la dignité des peuples d’origine africaine d’Amérique, des Caraïbes (dont sont originaires ses parents). Ces actes notables vont prévaloir -nous l’espérons- dans l’archéologie des faits historiques qui ont pavé le passage de son étoile dans l’humanité.





Une révélation que je peux ajouter: Colin qui m’a toujours appelé “my brother” nous a aidés (le Président Wade et moi) à convaincre l’administration US de renoncer à l’attaque envisagée contre la Libye de Khadafi que certains politiciens néo-conservateurs avaient rajoutée à la liste initiale de “l’axe du mal” de Bush (Iraq, Iran, Corée du Nord).





Khadafi avait fait des concessions que j’ai présentées et argumentées avec passion devant Colin Powell qui, malgré certaines réticences, s’est engagé à convaincre son pays de renoncer à la guerre et d’engager la normalisation avec la Libye de Khadafi. Le Guide libyen en sera très reconnaissant à la diplomatie sénégalaise sous Wade!





À Colin qui, après nos discussions épiques sur la Libye, avait dédicacé la photo de notre poignée de mains “À Tidiane Gadio avec mon admiration et mes meilleurs vœux “, je ne peux que dire “Respect et Affection mon Général et Estimé Collègue. Repose en Paix!”