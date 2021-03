Hôtellerie : Nianing réceptionne son centre de formation en tourisme

Centre de Tourisme à Nianing

C'est un centre d’un coût global de 60 millions de francs CFA, qui a été inauguré par Maguette Sène, maire de Malicounda et le directeur général de la Société d’aménagement et de promotion des zones et côtes touristiques du Sénégal (Sapco), Aliou Sow.





"Nous avons initié ce centre pour anticiper sur les besoins d’emploi de la zone, surtout avec le grand projet du chef de l’Etat, le président Macky Sall, qui veut faire de Pointe-Sarène, un village de notre commune, la deuxième station balnéaire du département de Mbour’’, a indiqué Maguette Sène.

En effet, à Nianing qui est à quelques encablures de Pointe Sarène, cité touristique de la Petite Côte, les jeunes diplômés en hôtellerie et restauration pourront postuler pour les emplois qu’offrent les hôtels et les autres structures touristiques.

200 étudiants sélectionnés à l'issue d'un concours qui a vu la participation de 400 jeunes sont en formation dans différents métiers du tourisme, de l’hôtellerie et de la restauration. Selon l'édile, un quota d’élèves a été déterminé pour chacun des 22 villages de la commune.

Afin de permettre aux élèves du centre de bénéficier des opportunités d’emplois offertes par les structures hôtelières, la mairie a signé avec la Sapco un protocole d'accompagnement.





D'ailleurs le DG de la SAPCO soutient que de belles opportunités s’offrent aux futurs diplômés du centre.





Le directeur de l’école nationale de formation hôtelière Cheikh-Amara-Faye, Moussa Thior a félicité l'ouverture de ce centre et invite les autres autorités des collectivités territoriales à s'inspirer de l'action de Maguette Sene.