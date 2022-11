Huawei appelle à l'évolution des réseaux pour un développement vert lors de la COP27

Introduction d'un indicateur énergétique de l'intensité carbonique du réseau (NCIe) pour évaluer l'efficacité énergétique du réseau.

[Sharm El-Sheikh, Égypte, 10 novembre 2022] Un dirigeant de Huawei a déclaré jeudi que les technologies de l'information et des communications, ou TIC, permettront de numériser l'industrie, de stimuler l'innovation et de rendre les autres industries vertes.

Ces remarques ont été faites lors d'une session organisée par le Global Innovation Hub (UGIH) de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) à l'occasion de la 27e Conférence des parties, ou la COP27, qui se tient actuellement à Sharm El-Sheikh,Égypte.

Faisant référence à « l'effet de facilitation », Philippe Wang, vice-président exécutif de Huawei pour la région Afrique du Nord, a déclaré que les TIC « rendent d'autres industries plus vertes ».

« La 5G, l'intelligence artificielle, l'analyse des données, le calcul cloud - toutes ces choses amélioreront les processus industriels de manière à réduire la consommation d'énergie, et à diminuer les émissions de carbone », a-t-il déclaré.

Selon Philippe Wang, de la même manière que les TIC permettent à l'éclairage public de s'éteindre quand il n'y a personne autour, les stations de base sans fil 5G peuvent s'éteindre automatiquement quand il n'y a pas de trafic de données, ce qui permet d'économiser de l'énergie.

Les stations de base ont besoin d'une source d'énergie et possèdent des antennes. De son côté, Huawei a remplacé les générateurs diesel par des panneaux solaires, qui offrent une source d'énergie électrique plus propre, au Nigeria et en Angola. Dans le même temps, l'entreprise a lancé une antenne 5G verte qui couvre une zone allant jusqu'à 500 mètres en utilisant la moitié de sa puissance de transmission. Cela permet de réduire la consommation d'énergie de 30 %.

Un autre intervenant de la session de jeudi, Luis Neves, PDG de Global Enabling Sustainability Initiative (GeSI), a souligné que le numérique devait être au cœur de la conversation sur le climat.

« Si l'on associe l'esprit de durabilité au numérique, je pense que nous pouvons créer une machine puissante pour faire avancer l'agenda de la durabilité et accélérer l'acheminement vers un monde où 10 milliards de personnes peuvent vivre en bonne santé. Et les entreprises devraient prendre en considération à la fois leur empreinte carbone et leur empreinte des mains carbone », a-t-il déclaré.

À cette fin, les membres de l'UIT-T, dont Huawei, ont proposé une norme pour mesurer la consommation d'énergie des réseaux. Connu sous le nom d'indicateur énergétique de l'intensité carbonique du réseau (NCIe), cette norme a été approuvée par l'UIT-T le 19 octobre, en tant que recommandation UIT-T L.1333.

Selon Nompilo Morafo, responsable en chef du développement durable et des affaires de l'entreprise du groupe MTN, une « action durable et mesurable » est la clé pour atteindre les objectifs de zéro émission nette. « Dans cette démarche, l'utilisation des technologies numériques offre un potentiel particulier pour augmenter la production d'énergie verte et l'efficacité énergétique de toutes les industries », a-t-elle ajouté.

La session de l'UGIH de la CCNUCC, intitulée « ICT for Green », a abordé les façons dont les technologies TIC transformatrices pourraient être utilisées pour permettre le développement vert d'un large éventail d'industries, facilitant ainsi l'acheminement du monde vers la zéro émission nette.





