[Vidéo] Huawei ICT Competition Sénégal 2021: 58 étudiants récompensés à la Cérémonie de remise des prix

Huawei ICT Competition Sénégal 2021: 58 étudiants récompensés à la Cérémonie de remise des prix

Dakar, Sénégal, 16 décembre 2021 – Après avoir donné le coup d’envoi de la 3ème édition de la Huawei ICT Compétition en septembre 2021 au King Fahd Hôtel, la cérémonie de clôture s’est tenu le jeudi 16 décembre avec une remise des prix pour récompenser les participants.









Avec ce concours ouvert aux étudiants depuis 2018, Huawei cherche à accompagner le Sénégal dans la promotion de ses jeunes talents dans le domaine des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC), soulignant ainsi le rôle moteur de la jeunesse dans l’ère digitale. A l’issue des inscriptions s’étant déroulées du 9 juillet au 3 août, les étudiants présélectionnés ont été soumis à un examen préliminaire organisé en ligne pour ne garder que les 100 meilleurs. Ces derniers ont suivi une formation avec un instructeur certifié par Huawei.





Le Ministère sénégalais de l’Économie numérique et des Télécommunications (MENT),représenté par Son Excellence,Monsieur Yankhoba Diattara, ainsi que le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation (MESRI), représenté par Son Excellence Monsieur Cheikh Oumar Aann ont été les parrains d’honneur de cette 3e édition. L’Ambassade de Chine au Sénégal, l’Agence d’Informatique d’Etat (ADI) et les trois opérateurs(Sonatel, Expresso, Free) étaient quant à eux partenaires de cette édition qui a attiré plus de 800 participants. Parmi les candidats, 58 se sont distingués : 5 étudiants ont obtenu une bourse offerte par l’Ambassade de Chine, 22 ont été certifiés par la formation « Seeds for the Future », 25 étudiants se sont vus offrir un stage par Huawei et les trois opérateurs partenaires et 6 étudiants représenteront le Sénégal à la compétition régionale Network et Cloud regroupant les pays de l’Afrique de l’Ouest.Cette cérémonie de remise des prix s’inscrit dans la volonté de Huawei d’améliorer l’environnement socio-économique sénégalais, via la promotion des nouvelles technologies.





Etaient présents lors cette cérémonie de clôture, M. Achime Ndiaye, Directeur desTICs du Ministère de l'Economie numérique et des Télécommunications, M. Olivier Sagna, Directeur des Etudes et de la Coopération (DEC) de la Direction générale de l'Enseignement supérieur (DGES) du MESRI ainsi que des représentants de l’ADIE et des trois opérateurs (Sonatel Orange, Expresso, Free) afin de remettre les prix aux 58 lauréats.





« Je voudrais tout d’abord adresser mes vives félicitations au groupe Huawei pour leur engagement sans failles à accompagner le développement socio-économique de notre pays et de l’Afrique en général. Le projet Huawei ICT Academy, qui met la formation de la jeunesse sénégalaise au centre de ses préoccupations, permet au gouvernement, aux universités et aux entreprises de créer ensemble un nouveau modèle de développement des

talents ICT et un écosystème de talents efficace. », a déclaré Monsieur Achime Ndiaye.





Dans le même cadre, M. Olivia Sagna, le Directeur des Etudes et de la Coopération de la DGES du MESRI a mis en évidence l’importance de cette compétition pour l’insertion des jeunes dans le marché du travail : « Depuis son lancement en 2019, la Huawei ICT Compétition a contribué à renforcer les capacités numériques de nos étudiants, du public comme du privé afin de les doter des compétences dont ils auront besoin pour s’insérer sur le marché du travail tout en stimulant l’entreprenariat ».





Pour sa part, M. Nathan Li, le Directeur Général de Huawei Sénégal, a souligné l’importance de la collaboration pour créer un écosystème favorable à l’émergence et à la promotion de nouveaux talents. « En comblant le fossé entre la demande des entreprises et l’offre des écoles, Huawei espère créer un environnement favorable à l’innovation notamment en renforçant la coopération entre les écoles et les entreprises. Dans cette dynamique, nous avons eu la chance d’être rejoint cette année par de nouveaux collaborateurs tels que l’Agence de l’Informatique de l’Etat, la SONATEL, l’Expresso et Free dont l’engagement contribue à la formation de ces jeunes talents » a-t-il souligné.





Monsieur le Secrétaire Général du ministère de la jeunesse, M. Mor Khoudia Gueye, était également présent à la cérémonie de remise des prix et a salué l’initiative de Huawei avec ses collaborateurs.





Depuis le lancement de la Huawei ICT Competition au Sénégal, près de 3 000 étudiants s’y sont inscrits. Grâce à cette compétition et au projet Huawei ICT Academy, plus de 250 étudiants ont été jusqu’à présents certifiés par Huawei.





Lancée en 2015, la Huawei ICT Competition est un concours annuel qui se déroule dans plusieurs pays du monde et se clôture par une finale mondiale qui a normalement lieu en Chine. En 2021, plus de 170 000 étudiants issus de 80 pays se sont inscrits. A travers ce concours, organisé en coopération avec les gouvernements, les entreprises, les universités, les établissements de formation et les organisations industrielles, Huawei souligne le rôle majeur et primordial de la jeunesse dans l’avenir du continent africain. Les partenariats conclus par Huawei avec les entreprises et universités permettent ainsi aux étudiants d’associer la pratique à la théorie tout en mobilisant pleinement le contenu des cours et les qualifications professionnelles requises.