Hydrocarbures : Le directeur de Petrosen apporte des éclaircissements sur la décision du chef de l’État

La décision prise par le chef de l’État permettant aux sociétés telles que la Senelec, la Sar et Petrosen de pouvoir acheter des produits pétroliers, gaziers et chimiques à travers des procédures allégées et moins contraignantes, fait débat.





Faisant ainsi grincer des dents au sein de la société civile, le directeur de Petrosen Holding décide de réagir, en apportant des clarifications sur cette nouvelle mesure.





Selon Adama Diallo, il ne s'agit pas d'un chèque à blanc pour les sociétés ciblées. C'est juste pour faire face aux réalités du marché et gagner du temps sur les commandes, devant la forte demande et les tensions sur le marché des hydrocarbures.





«Le président de la République a pensé adapter ces structures au secteur et au milieu. Car ces structures fonctionnent selon des règles qui ne sont pas forcément compatibles avec les règles édictées par le Code des marchés publics», déclare-t-il sur les ondes de Radio Sénégal internationale.





A en croire le directeur de Petrosen Holding, en sortant ces structures du Code des marchés publics, Macky Sall les a contraintes d'avoir un manuel de procédures qui sera adapté au secteur et validé par les organes de gouvernance pour leur permettre d'acheter conformément aux règles de transparence et de bonne gestion.