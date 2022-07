Hypertension, diabète, cancer : Quand les pratiques alimentaires exposent les populations aux maladies chroniques (Étude, Secnsa)

Quand les pratiques alimentaires exposent les populations aux maladies chroniques

Une étude du Secrétariat Exécutif du Conseil National de Sécurité Alimentaire (SECNSA) sur la situation de l’alimentation dans le pays, dont les résultats ont été partagés aux acteurs de la région durant un comité régional de développement, indexe les pratiques alimentaires courantes dans les ménages comme sources de dangers pour les populations exposées à plusieurs maladies chroniques non transmissibles.

Suite au forum national qui a été organisé à cet effet, la situation de la prospective alimentaire, qui vient d’être présentée aux acteurs de la région a dépeint un tableau très reluisant des pratiques alimentaires courantes des Sénégalais qui mangent trop sucré, trop salé (20 à 30 g par jour, 4 à 5 fois plus que les normes de l’Oms) et trop gras. S’y ajoute, la restauration de rue sans qualité et sans sécurité sanitaire des aliments, Entre autre déterminant, indique-t-on, à l’origine de « maladies non transmissibles, telles que l’hypertension artérielle, le diabète et le cancer, dont le coût est supporté par les subventions de l’Etat et les populations déjà vulnérabilisées par d’autres facteurs ».





Un postulat de base qui pousse le Secrétariat Exécutif du Conseil National de Sécurité Alimentaire (SECNSA), aux regards des prospectives alimentaires, à encourager la consommation des produits locaux en faisant la promotion d’une alimentation saine et nutritive. À cet effet, le secrétaire exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire Jean Pierre Senghor, a prescrit « la mise en place d’une plateforme, en l’occurrence, un cadre de discussion qui permettra aux acteurs de s’approprier des résultats, tout en les adaptant aux réalités locales, afin de positionner des stratégies et des mécanismes pour booster la valorisation des produits locaux et promouvoir une agriculture durable ».