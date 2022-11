Ibrahima Lo, Chef de la Division de la pêche artisanale : "Le secteur souffre d'un problème de législation"

Le secteur de la pêche est très important dans l’économie sénégalaise, en termes de quantité de production commercialisée à l’intérieur du pays et à l’extérieur. Et une bonne partie de cette production est transformée de manière artisanale.





Mais pour le chef de la Division de la pêche artisanale, cette filière souffre d’un problème de législation.





Selon Ibrahima Lo, il n’y a pas de décret qui l‘organise. De ce fait, l’accès est libre. La conséquence est que les femmes qui s’activent dans ce domaine font face à l’intervention de beaucoup d’étrangers comme les Maliens et les Burkinabé. Cette concurrence réduit nettement le potentiel de la pratique artisanale.





Monsieur Lo rappelle ainsi la nécessité de procéder à la signature d’un décret qui va organiser ce métier. L'idée étant de le professionnaliser et de le rendre beaucoup plus attractif.





Selon lui, "le projet de décret qui existe depuis 2017 doit suivre un processus de décision. Dans ce décret, la participation est mise au cœur de l’action. L'avis d’un professionnel par rapport aux différentes dispositions réglementaires qu’il faudrait prendre a été recueilli. S'y ajoute qu'il a fallu faire des tournées de Saint-Louis à Kaffrine pour mettre en place un comité de suivi".





Le chef de la Division de la pêche artisanale explique que c'est après toutes ces actions que la rédaction du décret a été validée à travers un comité national, mais aussi du conseil national consultatif, avant de le transmettre au président de la République et au ministre de l’Économie maritime.