Il dénonce des vendeurs de drogue et reçoit des menaces de mort

Une rocambolesque histoire a été jugée, hier, au Tribunal de Pikine-Guédiawaye. En effet, pour participer à mettre fin au banditisme galopant à Keur Massar, B. D. a décidé d’agir. C’est dans ce sens qu’il a dénoncé à la police des trafiquants de drogue. Mais, il s’est attiré la colère des jeunes du quartier qui l’ont injurié, violenté et menacé de mort avant de saccager sa voiture. Sa famille n’a pas été épargnée, puisque son père a reçu des menaces de mort et essuyé des injures de la part des mêmes jeunes. C’est ainsi qu’il a déposé une plainte contre M. Camara et A. Diouf pour menaces de mort, destruction de biens appartenant à autrui et détention de chanvre indien.